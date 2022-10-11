Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на николаево-криворожском направлении

Минобороны России сообщило об отражении атак ВСУ на николаево-криворожском направлении

На протяжении прошедших суток на николаево-криворожском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались наступать силами до двух батальонных тактических групп в районах Борозенского, Пятихаток, Брускинского и Ищенки Херсонской области, а также Петровского Николаевской области. Об этом во вторник, 11 октября, рассказал журналистам официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии противник был рассеян и отброшен к исходным позициям», — заявил он об отражении атак ВСУ.

Спикер военного ведомства добавил, что в результате этих действий было ликвидировано около 150 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

Также 11 октября сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли серию новых ударов по критической инфраструктуре Украины. Как отметили в военном ведомстве, они выполнялись высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Целями стали пункты военного управления и объекты энергетической инфраструктуры. Подчеркивалось, что все цели ударов были достигнуты.