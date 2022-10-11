Десятилетиями уходившего от уплаты налогов миллиардера заставили расплатиться

Bloomberg: суд в Швейцарии обязал владельца винной империи выплатить $415 млн налогов

Суд в Швейцарии заставил владельца французской сети винных магазинов Nicolas Пьера Кастеля выплачивать налоги на 415 миллионов долларов, уходить от уплаты которых он пытался десятилетиями, пишет Bloomberg.

Апелляционный суд Женевы обязал 95-летнего Кастеля выплатить сотни миллионов долларов налогов, так как с 1982 по 1994 год он подавал налоговые декларации под чужим именем, и доходы от принадлежащих ему 215 компаний в 40 странах в них не были отражены. Швейцарские власти расследовали дело против владельца виноторговой империи с 2017 года и пришли к выводу, что именно Кастель по-прежнему является ее главой. При этом в самом постановлении имя Кастеля напрямую не указано, но год рождения, национальность и семейное положение указывают на него.

Для ухода от налогов миллиардер использовал компании в Швейцарии и Гибралтаре, фонд в Лихтенштейне и сингапурский траст, пишет агентство. На них он перевел свой бизнес, который напрямую перестал зависеть от Кастеля или его наследников, и с 1992 года утверждал, что вышел из управления группой своих компаний. Представители Кастеля пытались оправдаться, что в период с 2007 по 2011 годы упустили «некоторые элементы» его доходов, так как бизнесмен практиковал старый стиль управления в виде рукопожатий и устных договоренностей, а найти «полезные» документы оказалось очень сложно.

В 1981 году Кастель переехал в Швейцарию после избрания во Франции президента-социалиста Франсуа Миттерана. За это он получил прозвище самого богатого «налогового изгнанника». В 2015 году Forbes оценивал его совместное с родственниками состояние в 9,9 миллиарда долларов.

У Кастеля было право обжаловать решение суда. Сделал ли он это — неизвестно. Адвокат Кастеля не ответил на запросы Bloomberg, а представитель Федеральной налоговой службы Швейцарии отказался от комментариев.

Ранее американский бизнесмен Роберт Брокман объяснил уход от налогов на миллиарды долларов деменцией, однако суд не поверил в его слабоумие.