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Стало известно о прибытии подкрепления российской армии в район Сватово

На фронт в районе Сватово начало прибывать подкрепление российской армии

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

К подразделениям российской армии, занимающим позиции на фронте в районе населенного пункта Сватово в Луганской народной республике (ЛНР), начало прибывать подкрепление. Об этом во вторник, 11 октября, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Как стало известно каналу, только за минувшие сутки в распоряжение стоящей в городе 47-й гвардейской танковой дивизии поступило порядка 100 единиц военной техники. При этом новые силы продолжают стягиваться в район днем и ночью, отмечается в публикации.

Ранее в октябре сообщалось, что Сватово может стать следующей целью наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как отмечал военкор издания «Комсомольская правда» Александр Коц, украинские военные концертируют свои силы близ этого населенного пункта, чтобы попытаться атаковать его с двух сторон — с севера и с юга.

В свою очередь, помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев предсказывал, что ВСУ попытаются занять стратегическую высоту севернее города Сватово. По его словам, с этой высоты открывается дорога на Кременную и Северодонецк.

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Варвара Кошечкина
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