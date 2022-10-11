Байден назвал Путина «рациональным игроком» и указал на его просчет на Украине

Байден назвал Путина «рациональным игроком», который значительно просчитался на Украине

Американский президент Джо Байден назвал своего российского коллегу Владимира Путина «рациональным игроком», при этом указав на то, что тот допустил просчет на Украине, сообщает CNN.

«Я думаю, что он рациональный игрок, который значительно просчитался», — заявил глава государства.

Президент США пояснил, что, по его мнению, Путин рассчитывал, что в Киеве его встретят с распростертыми объятиями, однако этого так и не произошло.

Ранее бывший представитель Национального республиканского комитета Конгресса Мэтт Горман предрек поражение Демократической партии и победу республиканцев на выборах в конгресс в ноябре из-за некомпетентности Байдена. Он напомнил слова главы государства о российском лидере Владимире Путине, которого Байден обвинил в росте цен на бензин. По мнению республиканца, американский президент ищет крайних.