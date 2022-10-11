Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байден назвал Путина «рациональным игроком» и указал на его просчет на Украине

Байден назвал Путина «рациональным игроком», который значительно просчитался на Украине

Фото: Globallookpress.com

Американский президент Джо Байден назвал своего российского коллегу Владимира Путина «рациональным игроком», при этом указав на то, что тот допустил просчет на Украине, сообщает CNN.

«Я думаю, что он рациональный игрок, который значительно просчитался», — заявил глава государства.

Президент США пояснил, что, по его мнению, Путин рассчитывал, что в Киеве его встретят с распростертыми объятиями, однако этого так и не произошло.

Ранее бывший представитель Национального республиканского комитета Конгресса Мэтт Горман предрек поражение Демократической партии и победу республиканцев на выборах в конгресс в ноябре из-за некомпетентности Байдена. Он напомнил слова главы государства о российском лидере Владимире Путине, которого Байден обвинил в росте цен на бензин. По мнению республиканца, американский президент ищет крайних.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Маск опроверг информацию о разговорах с Путиным об Украине
Британия признала отсутствие гарантий быстрого обнаружения ядерного удара России
Человечество впервые успешно отклонило астероид
Боррель признал невыполнение некоторых обещаний НАТО перед России
В США анонсировали начало выделения нового пакета помощи Украине
«Реал» ушел от поражения в матче Лиги чемпионов с «Шахтером»
В России призвали открыть больше банков
В США допустили использование средств России для восстановления Украины
Байден назвал Путина «рациональным игроком» и указал на его просчет на Украине
Белый дом высказался по вопросу возвращения ядерного оружия США в Южную Корею
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.