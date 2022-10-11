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В США предположили сценарий окончания спецоперации на Украине

WP: условия окончания спецоперации России на Украине должен определять Киев
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: AP Photo / Roman Hrytsyna

Именно Украина должна будет определить, на каких условиях произойдет окончание российской специальной военной операции. С таким предположением выступили пожелавшие остаться анонимными высокопоставленные источники в США, пишет газета The Washington Post (WP).

По данным американских чиновников, только от Киева зависит, когда закончатся боевые действия. Украину невозможно насильно подтолкнуть к столу переговоров, отметили они. «Наша задача сейчас состоит в том, чтобы помочь им быть в абсолютно лучшем военном положении на поле боя к тому дню, когда они решат сесть за дипломатический стол», — говорится в материале.

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Помимо описания сценария окончания спецоперации на Украине, WP пишет о личных переговорах президента Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским. По данным газеты, Байден пытается относиться с пониманием к требованиям Киева, однако он указал Зеленскому, что ему сложно выделять средства из бюджета, когда Украина ведет себя неблагодарно и требует больше помощи.

Ранее Министерство иностранных дел Франции, комментируя идею Турции организовать переговоры по Украине в Стамбуле, заявило, что их условия должен определять Киев. Во французском ведомстве добавили, что их позиция была ясна с самого начала и что переговоры о прекращении конфликта на Украине могут состояться только на условиях Киева. В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон заверил Украину в полной поддержке со стороны Франции.

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Варвара Кошечкина
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