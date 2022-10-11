Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Доктор военных наук допустил следующие удары по Украине

Доктор военных наук Сивков: удар по инфраструктуре Украины носил демонстративный характер
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Доктор военных наук Константин Сивков в беседе с РИА Новости назвал цели следующих ударов Вооруженных сил России на территории Украины.

По его словам, удар высокоточным оружием по инфраструктуре украинских городов носил демонстративный характер, однако в следующий раз он может быть нанесен по «более серьезным объектам», допустил он.

Военный эксперт пояснил, что считает эти удары показательными, так как они не затронули здания, где находится военное и политическое руководство Украины. Кроме того, многие повреждения можно устранить в короткие сроки, считает Сивков.

«Поэтому я считаю, что это был предупредительный удар демонстрация нашей способности наносить такие массированные ракетные удары и наличия решимости. В следующий раз они придутся уже на более серьезные объекты», — заключил специалист.

Утром 10 октября в разных частях Украины были зафиксированы ракетные удары. Атакам подверглись объекты критической инфраструктуры на территории Киевской, Хмельницкой, Львовской, Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской, Житомирской и Запорожской областей. Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении рассказал о раненых и погибших в результате обстрелов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин объяснил действия России в ОАЭ и ОПЕК+
США ввели визовые ограничения против части афганцев
Водителей предупредили о штрафах за курение на заправке
ОАЭ выразили готовность стать посредником в переговорах России и Украины
Ущерб энергосистеме Украины назвали колоссальным
На Украине оценили масштабы поражения энергетической инфраструктуры
ВСУ понесли серьезные потери в районе села Торское в ЛНР
ОАЭ проинформировали Россию о некоторых позициях Украины
Киев сообщил о получении еще четырех РСЗО HIMARS
Кадыров предрек успешное завершение спецоперации благодаря Суровикину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.