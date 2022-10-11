США не исключили поставку тактических ракет Украине

Белый дом не исключил поставки тактических ракет в рамках военной помощи США Украине

На данный момент о поставках тактических баллистических ракет в рамках военной помощи Украине США объявлять нечего, однако такая вероятность не исключена. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

По его словам, Вашингтон каждый день разговаривает с Киевом по поводу поставок. «На этой неделе в Брюсселе пройдет встреча. Министр обороны США вновь собирает встречу Контактной группы по Украине при участии около 50 стран, чтобы обсудить ее нужды. Будем смотреть на весь спектр. Мне нечего объявить сегодня», — заявил представитель Белого дома.

Ранее украинские власти потребовали от американского президента Джо Байдена снять запрет на передачу оперативно-тактических ракет ATACMS (Army Tactical Missile System) с дальностью применения около 300 километров в связи с ракетными ударами со стороны России по нескольким украинским регионам.

Президент США Джо Байден в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским 10 октября пообещал продолжать поддерживать Киев всем необходимым для обороны, в том числе современными системами ПВО. Также американский лидер в разговоре с Зеленским осудил ракетные удары российских войск по инфраструктурным объектам и городам Украины.