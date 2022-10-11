В Белоруссии объяснили необходимость военных учений

МВД Белоруссии заявило, что проводит учения из-за сложной военно-политической обстановки

Белоруссия проводит военные учения из-за осложнившейся военно-политической обстановки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Министерства внутренних дел (МВД) республики.

«Сложившуюся ситуацию еще более обостряют деструктивно настроенные лица, находящиеся за пределами страны. Они призывают к подрывной деятельности в отношении нашего государства, вплоть до совершения актов терроризма», — заявили в ведомстве.

В ведомстве объяснили, что в рамках так называемого плана Перамога акцентируется внимание на подготовке вооруженных формирований, задачи которых связаны с прямой угрозой национальной безопасности. В МВД приняли решение провести учения по отработке поиска и уничтожения диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований.

Отмечается, что мероприятия будут проходить в течение нескольких дней в Гомельской области.

Ранее стало известно, что в Белоруссии по поручению президента страны Александра Лукашенко решили провести проверку Вооруженных сил.