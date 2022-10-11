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Зеленский прокомментировал вероятность войны с Белоруссией

Президент Украины Зеленский заявил, что Киев не планирует воевать с Белоруссией

Фото: Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 («Большой семерки») прокомментировал вероятность войны между Киевом и Минском. Его слова приводит Reuters.

«Украина не планировала, не планирует военных мероприятий против Белоруссии, нас интересует только восстановление нашей территориальной целостности», — заявил политик.

Ранее Украина взорвала почти все автомобильные и железнодорожные мосты и полностью заминировала дороги на границе с Белоруссией. Обстановка на границе двух государств остается сложной, сообщал глава Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Анатолий Лаппо.

Также сообщалось, что Союзное государство начало развертывание совместной группировки войск России и Белоруссии на западных границах. Белорусский президент Александр Лукашенко объяснил, что это решение приняли в связи с возросшей угрозой безопасности.

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Алевтина Запольская
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