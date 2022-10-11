Рогов заявил о возможности быстрого освобождения занятых ВСУ позиций в Запорожской области

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что освобождение занятых Вооруженными силами Украины (ВСУ) позиций в Запорожской области может произойти намного быстрее, чем многим кажется. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации Рогова, наступление украинских войск может быть приурочено к 14 октября, которое в Киеве считается днями защитника страны и создания Украинской повстанческой армии (УПА*, экстремистская организация, запрещена в России). Кроме того, ВСУ хотят реализовать свой план до прихода осенней холодной и дождливой погоды, отметил он.

Однако, подчеркнул Рогов, жители Запорожской области готовы защищать свой край.

Ранее Владимир Рогов рассказал, что Украина начала готовить наступление на Запорожскую область, в Киеве готовят идеологическую и информационную подготовку наступления. По его словам, Киев намерен рассказать о регионе и о том, почему он должен быть «освобожден». По его словам, таким образом Украина намерена запросить больше оружия «под свои преступные замыслы».

