Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Запорожье заявили о возможности быстрого освобождения занятых ВСУ позиций

Рогов заявил о возможности быстрого освобождения занятых ВСУ позиций в Запорожской области
Владимир Рогов

Владимир Рогов. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что освобождение занятых Вооруженными силами Украины (ВСУ) позиций в Запорожской области может произойти намного быстрее, чем многим кажется. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации Рогова, наступление украинских войск может быть приурочено к 14 октября, которое в Киеве считается днями защитника страны и создания Украинской повстанческой армии (УПА*, экстремистская организация, запрещена в России). Кроме того, ВСУ хотят реализовать свой план до прихода осенней холодной и дождливой погоды, отметил он.

Однако, подчеркнул Рогов, жители Запорожской области готовы защищать свой край.

Ранее Владимир Рогов рассказал, что Украина начала готовить наступление на Запорожскую область, в Киеве готовят идеологическую и информационную подготовку наступления. По его словам, Киев намерен рассказать о регионе и о том, почему он должен быть «освобожден». По его словам, таким образом Украина намерена запросить больше оружия «под свои преступные замыслы».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин объяснил действия России в ОАЭ и ОПЕК+
США ввели визовые ограничения против части афганцев
Водителей предупредили о штрафах за курение на заправке
ОАЭ выразили готовность стать посредником в переговорах России и Украины
Ущерб энергосистеме Украины назвали колоссальным
На Украине оценили масштабы поражения энергетической инфраструктуры
ВСУ понесли серьезные потери в районе села Торское в ЛНР
ОАЭ проинформировали Россию о некоторых позициях Украины
Киев сообщил о получении еще четырех РСЗО HIMARS
Кадыров предрек успешное завершение спецоперации благодаря Суровикину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.