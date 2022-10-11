Зюганов отреагировал на новость о задержании внука одной фразой

Зюганов отреагировал на новость о задержании внука фразой «глупости не комментирую»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что «всякие глупости не комментирует». Такой фразой он отреагировал на новость о задержании своего внука Леонида. Его слова приводит RTVI в своем Telegram-канале.

Пресс-секретарь партии Александр Ющенко также сообщил, что ничего не знает о произошедшем, добавив, что не верит в достоверность этой истории. Глава коммунистов в Мосгордуме Николай Зубрилин, в свою очередь, назвал эти данные фейком: «Я об этом не слышал, но думаю, что это фейк».

Ранее 11 октября Telegram-канал Baza сообщал, что депутата Мосгордумы Леонида Зюганова задержали в Москве из-за того, что он уехал с заправки, не оплатив бензин. Речь шла о событиях 24 сентября.

По данным канала, внук главы КПРФ заправил свой автомобиль Infinity, но в процессе оплаты слишком быстро приложил карту к терминалу и ушел, не дождавшись завершения трансакции. Сотрудники АЗС запомнили его машину и обратились в полицию с заявлением о краже.