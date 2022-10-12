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Обнародованные данные США об убийстве Дугиной назвали предупреждением Киеву

Politico назвала предостережением Киеву обнародование США данных об убийстве Дугиной

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Обнародованные американскими СМИ данные о причастности Киева к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной служат предупреждением Украине в будущем избегать подобных провокаций. Об этом пишет газета Politico.

По информации издания, между Украиной и США возникла напряженность насчет того, как именно реагировать на спецоперацию России на украинской территории. Сообщается, что власти США были возмущены тем, что «украинцы взорвали заминированный автомобиль в Москве».

Обнародованная информация о заговоре «отчасти должна была послужить предупреждением Украине, чтобы она не повторяла подобного рода провокационных действий», отмечает Politico.

Татьяна Антоненко
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