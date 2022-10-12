Художник Дэмиен Херст заявил о планах сжечь тысячи своих работ, представленных в NFT

Английский художник Дэмиен Херст заявил о том, что собирается сжечь тысячи своих работ. Об этом сообщает NPR.

Ранее живописец представил 10 тысяч картин, каждую из которых сопровождало NFT-произведение. Эти работы были написаны художником в 2016 году эмалевой краской. Названия картинам были присвоены с помощью искусственного интеллекта на основе текстов любимых песен художника.

На протяжении года покупатели должны были решить, какой формат его работ, физический или цифровой, они хотели бы приобрести. В результате 5149 человек захотели оставить себе полотно, а 4851 — NFT-произведение. После этого в рамках проекта The Currency Херст заявил, что сожжет работы, покупатели которых выбрали цифровую версию.

«Многие думают, что я сжигаю произведения искусства на миллионы долларов, но это не так. Я завершаю трансформацию этих физических произведений в NFT путем сожжения физических версий», — отметил художник.

Дэмиен Херст добавил, что цифровые версии работ, покупатели которых предпочли физические экземпляры, также будут уничтожены.

Ранее ученые выяснили, что картина «Девушка с флейтой», ранее приписываемая голландскому художнику Яну Вермееру, принадлежит кисти другого автора.