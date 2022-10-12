В Китае назвали причины разочарования Европы в США

Журналист Global Times рассказал, почему Европа разочаровалась в США

Страны, входящие в Евросоюз (ЕС), все больше тревожатся из-за американской экономической политики. Об этом пишет обозреватель Global Times Ху Сицзинь.

Он отмечает, что не только Германия и Франция, но и ЕС в целом, начали открыто выражать свое недовольство в отношении США. Журналист назвал это явление «пробуждением в суровой реальности».

В качестве примеров он привел критику канцлера Германии Олафа Шольца в адрес принятого в Соединенных Штатах закона о снижении инфляции, который может привести к «войне тарифов». Также автор статьи вспомнил высказывание европейского комиссара по вопросам торговли Валдиса Домбровски, предупреждавшего негативном влиянии этого закона на автомобильную промышленность стран Евросоюза. «Если Европа не изменит своей позиции, то превратится из глобального игрока в вассала США», — говорит Ху Сицзинь.

Также журналист отметил, что в обеспечении безопасности ЕС сильно зависит от Америки. При этом Соединенные Штаты только наживаются на проблемах европейцев. По его словам, американские предприятия могут получать более 100 миллионов долларов за каждый контейнеровоз с сжиженным природным газом, направляющийся в Европу. «Они зарабатывают на катастрофе европейцев, страдающих от энергетического кризиса. Крайне аморальный способ заработка», — считает обозреватель.

Ранее президент России Владимир Путин назвал «шулерскими уловками» меры по введению потолка цен на энергоносители из РФ. Об этом глава государства заявил в ходе пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя».

