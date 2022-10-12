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21:51, 12 октября 2022Мир

Шеф Пентагона рассказал о нуждах украинской армии

Шеф Пентагона Ллойд Остин: Украина нуждается в артиллерии, ракетных системах и ПВО

Фото: Sgt. Luke Michalski / Globallookpress.com

Шеф Пентагона Ллойд Остин рассказал, что Украина нуждается в дополнительных средствах дальнего огневого поражения, системах ПВО и артиллерии. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе, слова Остина приводит РИА Новости.

Также шеф Пентагона обратился со словами благодарности к союзникам и партнерам, которые обеспечивают потребности Украины. Он отметил, что многим странам для этого приходится использовать собственные арсеналы или закупки.

В Брюсселе Остин провел очередное совещание доноров военной помощи Украине, на котором присутствовали представители около 50 стран.

Также сообщалось, что Пентагон поставит украинской армии зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS. Уточняется, что Киев получит две батареи ЗРК: восемь пусковых установок, командный пункт и радар в каждой.

Ранее стало известно, что Израиль отказался поставлять Украине элементы системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» (Iron Dome). Тель-Авив взял курс на поддержание стратегических отношений с Россией в Сирии и других горячих точках.

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Екатерина Подвигина
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