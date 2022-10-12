Мужчина узнал о розыгрыше его жены племянниками и выселил их из квартиры

Пользователь Reddit выселил племянников за телефонный розыгрыш его бесплодной жены

Пользователь Reddit с ником throwra21567667 рассказал историю о том, как решил выселить из квартиры своих племянников за жестокий розыгрыш его жены. По его словам, племянники звонили ей по телефону и включали запись детских голосов в то время, как женщина тяжело переживала свое бесплодие. Большинство пользователей поддержали мужчину и посчитали, что он поступил правильно.

По словам мужчины, он всегда был рядом с племянниками и помогал им. Недавно он позволил им пожить в своей старой квартире, чтобы они могли сэкономить на арендной плате и сосредоточиться на учебе в колледже. Автор поста также рассказал, что недавно они с женой узнали, что она стала бесплодной из-за проблем со здоровьем. «Это было очень тяжелой новостью для нас», — признался он.

После этого известия кто-то устроил женщине серию телефонных розыгрышей. Она рассказала мужчине, что неизвестные звонили на домашний телефон и, когда она поднимала трубку, включали запись детских голосов. «Мы решили, что кто-то издевается над проблемами фертильности моей жены, но не знали, кто это был. Я рассказал об этом своему другу, и он смог идентифицировать звонивших как моих племянников. Я был в шоке, и мне потребовалось некоторое время, чтобы поверить в это. Я просто не выдержал, пошел к ним в квартиру», — поделился юзер.

Сначала племянники все отрицали, однако после того, как мужчина пригрозил их выселить, во всем признались. Они заявили, что это была невинная шутка, и они всего лишь хотели заставить женщину немного посмеяться. «Я назвал их гребаными идиотами, потому что моя жена не только не смеялась, но и плакала навзрыд каждый раз, когда нам звонили с этими ужасными розыгрышами. Я сказал им, что хочу, чтобы они убрались из моей гребаной квартиры», — рассказал он.

Позже мужчине позвонил его брат и извинился за своих детей. Он сказал, что они всего лишь дурачились и не понимали, что делают. Он попросил не выселять их, поскольку сам он сейчас находиться в сложной ситуации после смерти супруги, и пообещал, что племянники извинятся за свой поступок. «Я сказал, что знаю, что он вдовец, ему трудно, но мое решение останется в силе», — написал автор поста.

Большинство пользователей поддержали мужчину и посчитали его решение правильным. «Они не могут бесплатно жить в вашей квартире, одновременно жестоко обращаясь с вашей женой», — написал один комментатор. Еще один юзер предположил, что, если бы племянники действовали из добрых побуждений и действительно хотели рассмешить женщину, они не стали бы делать это анонимно.

Ранее пользовательница TikTok из Австралии сняла на видео большого паука, которого обнаружила под ободком унитаза. Девушка призналась, что заметила членистоногое только после того, как встала и спустила воду.