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В России стало больше кладовок

We-on Group: в российских новостройках стало больше кладовых

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В новостройках России комфорт- и бизнес-класса стало значительно больше кладовых. О том, что девелоперы начали чаще строить такие помещения, сообщают «Известия» со ссылкой на компанию We-on Group.

Несколько лет назад на три-четыре квартиры приходилась одна кладовая, сейчас они есть в половине объектов комфорт-класса и почти в каждом объекте бизнес-класса. Статистика показывает, что практически во всех строящихся жилых комплексах имеются кладовки и келлеры. «Мы видим, что зародился тренд, который из маркетингового хода превратился в реальную необходимость», — отметила главный архитектор We-on Group Марина Самусенко.

Эксперт добавила, что к настоящему моменту в России нет установленных стандартов кладовых помещений. Такие комнаты зачастую строят на свободных цокольных этажах, на подземном паркинге или этаже рядом с квартирами. Средняя площадь кладовой составляет около пяти квадратных метров. Минимальная площадь стартует от двух «квадратов», а максимальная достигает 25 метров. Кладовка в премиальном жилье может оказаться больше — до 100 квадратных метров.

В сентябре 2017 года в России обнаружили кладовую стоимостью в 18,9 миллиона рублей. Речь идет о келлере площадью 55 квадратных метров в одной из новостроек Москвы.

Александра Качан
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