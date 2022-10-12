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20:14, 12 октября 2022Силовые структуры

Российский суд дал 19,5 года иностранцу за убийство брата и товарища после ссоры

В Татарстане осудили на 19,5 года уроженца Средней Азии, зарезавшего брата и друга

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Верховный суд Республики Татарстан приговорил к 19,5 года лишения свободы 33-летнего уроженца Средней Азии за убийство двоих мужчин. Об этом в среду, 12 октября, «Ленте.ру» сообщил представитель прокуратуры республики Руслан Галиев.

Иностранец признан виновным по пункту «а» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в ночь на 23 октября 2021 года фигурант находился с двоюродным братом и другом в съемной квартире в Казани на проспекте Ибрагимова. Там они поссорились, тогда осужденный взял нож и несколько раз ударил им родственника, нанеся ему смертельные ранения, после чего зарезал и товарища, который пытался защитить жертву.

24 октября фигурант решил уехать в Самару, однако его задержали правоохранители.

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Екатерина Власова
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