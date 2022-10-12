Рыбаки поймали самую большую рыбу в истории Уэльса

«Би-би-си»: рыбаки выловили огромного синего тунца весом 408 килограммов

У побережья Великобритании рыбаки поймали огромного тунца длиной 2,82 метра и весом 408 килограммов. Это самая большая рыба в истории Уэльса, сообщает «Би-би-си».

Саймон Бэйти и его друг Джейсон Нотт выловили синего тунца в 50 километрах от берега, когда возвращались с рыбалки. Сначала рыба попалась на удочку Бэйти. Он боролся с ней около часа, а затем передал удочку Нотту, чтобы тот довел дело до конца. Пойманного тунца измерили, после чего отпустили.

«Похоже, это крупнейшая рыба, когда-либо выловленная в водах Уэльса. Предыдущая крупнейшая рыба весила 272 килограмма», — заявил руководитель местной организации по рыболовству Джулиан Льюис Джонс. Он подчеркнул, что поймать рыбу такого размера — это подвиг, так как ее длина сопоставима с размером крупной акулы.

Атлантический синий тунец почти исчез из вод Великобритании в 1960-х из-за избыточного вылова и изменения климата.

Ранее сообщалось, что у берегов австралийского штата Новый Южный Уэльс выловлен огромный тунец, который оказался в четыре раза крупнее средней рыбы этого вида. Тихоокеанский голубой тунец весом 271 килограмм был пойман рыбацким судном, которое вело ярусный лов.