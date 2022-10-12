Ростовский военком дал разъяснения по слухам о «второй волне» мобилизации

Ростовский военком Егоров опроверг данные о начале «второй волны» мобилизации в регионе

Частичная мобилизация в Ростовской области идет в рамках установленного указом главы государства плана по призыву в России 300 тысяч человек, никаких «вторых волн» мобилизации не существует. Такое разъяснение дал военный комиссар региона Игорь Егоров, его опубликовало агентство «ДОН 24».

В начале октября власти Ростовской области заявили, что регион полностью выполнил план Минобороны по мобилизации. Егоров подчеркнул, что появившиеся данные о «второй волне» мобилизации являются слухами.

Сейчас Ростовская область продолжает выполнять мероприятия по призыву граждан по специальностям, в которых сейчас нуждаются Вооруженные силы РФ, отметил военком.

11 октября губернатор Василий Голубев рассказал, что Ростовская область получила новое мобилизационное задание.

Он не стал уточнять характер полученного задания. Голубев заверил, что за соблюдением всех процедур во время мобилизации в Ростовской области будут следить представители военной и областной прокуратур, которые включены в состав специальной комиссии.

В России частичная мобилизация была объявлена с 21 сентября.