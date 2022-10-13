Сообщение о гибели 13 военных в севастопольской больнице оказалось недостоверным

Данные о гибели 13 военных в больнице в Севастополе оказались недостоверными

Сообщение о гибели 13 военных в Военно-морском клиническом госпитале в Севастополе оказалось недостоверным.

11 октября в Telegram-канале проукраинской группировки «Атеш» появилось обращение, в котором сообщалось, что члены организации трудоустроились в Военно-морской клинический госпиталь в Севастополе и 12 октября якобы подменили капельницы, чтобы убить 13 российских военных, пациентов госпиталя.

В своем канале они приводят список якобы погибших солдат. К примеру, там значится 47-летний Родченко Сергей Николаевич, получивший осколочное ранение в Херсонской области. О его гибели стало известно 10 октября, сообщало издание «Ростов», а «час расплаты» с использованием подменных капельниц, по словам члена «Атеш», должен был наступить ночью 12 октября. Но похоронили Сергея Родченко 11 октября в его родном городе Донецке Ростовской области.

О недостоверности информации говорит и тот факт, что в случае массовой гибели пациентов госпиталя информация об этом была бы доступна в СМИ, однако ни в российских, и даже в украинских изданиях подобных публикаций нет. Более того, как пишет Telegram-канал «Война с фейками», имена некоторых «жертв» выдуманы. Авторы канала проверили список, представленный группировкой, в специализированном сервисе и в российских соцсетях, и установили, что многих фамилий там нет.

Источник канала в севастопольской больнице подтвердил, что имена и фамилии из списка «Атеша» не соответствуют ФИО ни одного из пациентов Военно-морского клинического госпиталя.

Публикация не получила охвата в российских СМИ и социальных сетях. Многие каналы и пользователи «ВКонтакте» сделали репост информации о том, что заявление группировки является фейком.