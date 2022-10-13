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12:07, 13 октября 2022Из жизни

Пожилые супруги столкнулись с блокировкой счетов из-за своей «смерти»

The Mirror: сотрудники банка посчитали пожилых супругов умершими и заблокировали их счета

Фото: Hannah McKay / Reuters

63-летний Бен и его жена, 65-летняя Джилл Гибсон, из британского города Стратфорд-на-Эйвоне, графство Уорикшир, столкнулись с блокировкой своих счетов из-за того, что сотрудники банка посчитали их умершими. Об этом сообщает The Mirror.

В августе 2022 года пожилые супруги обратились в банк, так как их карты перестали работать. Спустя несколько дней Бен получил новую банковскую карту, однако Джилл ждала еще несколько недель. Мужчина решил выяснить, что произошло, и был шокирован, узнав, что сотрудники банка заблокировали счет Джилл из-за ее «смерти». Несмотря на то, что сотрудники пообщались с женщиной и подтвердили, что она жива, супругам пришлось пройти медицинское обследование, прежде чем они смогли вернуть свои деньги.

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Через несколько недель пара получила письмо от компании, в которой Бен застраховал свой автомобиль. «Нам сообщили, что банковский счет на имя Бенджамина Гибсона был закрыт в связи со смертью владельца счета. Примите наши соболезнования», — гласило сообщение в письме. Мужчина смог быстро разобраться и с этой проблемой, однако сообщил, что им с женой пришлось открыть много новых счетов.

Компания, частью которой является банк супругов, принесла свои извинения за ошибку и выплатила супругам компенсацию в размере 500 фунтов стерлингов (35 тысяч рублей). «Нам очень жаль, что мистер и миссис Гибсон столкнулись с такой неприятной ситуацией, и мы обязательно разберемся, как это произошло», — сказал представитель компании.

Ранее сообщалось, что жительница британского города Бридлингтон случайно осталась без денег из-за того, что банк ошибочно признал ее умершей. Женщина получила новую карту только через несколько недель.

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Алиса Удовик
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