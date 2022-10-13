Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:02, 13 октября 2022Культура

Основатель Modern Talking раскритиковал санкции против России

Основатель группы Modern Talking Дитер Болен раскритиковал санкции против России
СюжетСанкции против России:
Дитер Болен

Дитер Болен. Фото: Frank Augstein / Reuters

Немецкий поп-музыкант, основатель и участник группы Modern Talking Дитер Болен раскритиковал санкции против России. Об этом сообщает издание Focus.

«Если бы мы не ввели санкции, люди бы благоразумно сели за стол переговоров, и не нужно было бы заниматься всей этой ерундой сейчас. Теперь мы должны замерзнуть, теперь мы должны сделать то и это, все это отстой», — сказал певец.

Слова Дитера вызвали негативную реакцию. Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко, обратился к музыканту в социальных сетях и спросил, волнуют ли его смерти украинцев, а также предложил ему приехать в страну и посмотреть на происходящее там собственными глазами. «Как вы можете думать о ведении бизнеса с этой страной [Россией]?» — поинтересовался боксер.

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии Заския Эскен заявила, что надо быть «морально развращенным», чтобы игнорировать страх и страдания людей. Она добавила, что основатель Modern Talking — очень богатый человек, которого вряд ли затронет рост цен на электричество и отопление.

Позднее Болен отреагировал на критику и отметил, что он выступает против военных действий и хочет мира. Он подчеркнул, что неправильно считать, будто в его словах есть «политическая направленность».

Оружие России
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
В приграничном российском регионе после обстрела ВСУ взорвался склад боеприпасов
Миллер оценил состояние поврежденных ниток «Северных потоков»
Эксперт рассказал об опасности популярного чистящего средства
Назван безопасный маршрут транзита газа из России
Тепляковы попросили декана МГУ вернуть им деньги
Раскрыта попытка украинского ГУР совершить теракт у школы в Мелитополе
Владельцы «Манчестер Юнайтед» назвали сумму для продажи клуба
Новак заявил о сокращении мировых инвестиций в нефтегазовую отрасль
Роскомнадзор опроверг информацию о восстановлении доступа к Instagram
Чиновники из 30 стран обсудят санкции против России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.