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16:42, 13 октября 2022Интернет и СМИ

В России спрогнозировали рост числа кибератак

Киберэксперты спрогнозировали рост числа хакерских атак в России на 50 процентов

Фото: Jochen Tack / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Эксперты по кибербезопасности спрогнозировали увеличение количества хакерских атак на российские компании в 2023 году на 50 процентов. О росте активности хакеров в России сообщил РБК со ссылкой на исследование компании по кибербезопасности Swordfish Security.

«В настоящее время хакерство превратилось в бизнес с многомиллиардным оборотом, институциональной иерархией и бюджетом на исследования и разработку», — констатируют киберэксперты. По их данным, рост будет обусловлен рядом факторов, среди которых хорошая организация кибератак с участием большого числа группировок и индивидуальных хакеров, а также применение технологий искусственного интеллекта (ИИ), машинного обучения и средства автоматизации атак.

Согласно прогнозу, число кибератак с применением машинного обучения в 2023 году увеличится на 30-40 процентов. В 2022 году хакеры активно использовали эту технологию для автоматического создания электронных писем с зараженными элементами. Как правило, темы таких писем были связаны с COVID-19, санкциями, денежными переводами и другой актуальной новостной повесткой, указали эксперты.

По данным специалистов, количество фишинговых атак в следующем году может вырасти более чем на 15 процентов. В 2022-м их число выросло в три раза из-за большого количества уязвимостей иностранного ПО, возникших из-за отсутствия обновлений. «Ресурсы заражались главным образом вирусами-шифровальщиками, которые рассылались по электронной почте», — указали аналитики.

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Кроме того, авторы исследования ожидают увеличения утечек данных на 70 процентов. Помимо отсутствия обновлений, на рост числа утечек также повлияют удаленная работа, использование мобильных платформ и совместного доступа к базам данных. При этом из-за дефицита специалистов по кибербезопасности значительно возрастет доля успешных атак, указали эксперты.

В августе заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что США совместно с рядом европейских стран создают «цифровые плацдармы» для атак на Россию. По словам политика, подобные киберцентры, в частности, уже действуют в Польше, Эстонии и Латвии.

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Денис Савосин
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