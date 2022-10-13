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09:56, 13 октября 2022Мир

Эрдоган раскрыл цели Турции на Украине

Президент Турции Эрдоган назвал достижение перемирия на Украине целью Анкары

Фото: Markiian Lyseiko / Globallookpress.com

Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган раскрыл цели Турции на Украине, назвав достижение скорейшего перемирия между Москвой и Киевом первостепенным приоритетом Анкары. Об этом турецкий лидер заявил во время Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане, сообщает РИА Новости.

«Наша цель — сохранить достигнутый темп [гуманитарных усилий], несмотря на трудности на местах, и как можно скорее, добившись перемирия, остановить кровопролитие», — заявил Эрдоган. Он напомнил, что Турция уже является успешным посредником в решении таких вопросом, и уже смогла помочь с обменом военнопленных и вывозом украинского зерна.

Ранее стало известно, что идея президента России Владимира Путина о перемещении транзита газопроводов «Северный поток» в Черное море будет рассмотрена в ходе встречи с Эрдоганом в Астане.

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Виктория Кондратьева
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