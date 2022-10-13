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13:34, 13 октября 2022Бывший СССР

В Донецке сообщили об обстреле больницы украинскими войсками

Штаб теробороны ДНР сообщил, что ВСУ обстреляли больницу в Куйбышевском районе Донецка
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли больницу в Куйбышевском районе Донецка. Об этом в Telegram сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

По данным штаба, под удар попала больница №21 на Кремлевском проспекте. Информации о жертвах и разрушениях пока нет.

11 октября сообщалось о взрыве в центре Донецка. По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, город подвергся обстрелу украинских войск. Очевидцы сообщают, что снаряды приземлялись недалеко от биологического факультета Донецкого национального университета.

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Алевтина Запольская
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