В Донецке сообщили об обстреле больницы украинскими войсками

Штаб теробороны ДНР сообщил, что ВСУ обстреляли больницу в Куйбышевском районе Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли больницу в Куйбышевском районе Донецка. Об этом в Telegram сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

По данным штаба, под удар попала больница №21 на Кремлевском проспекте. Информации о жертвах и разрушениях пока нет.

11 октября сообщалось о взрыве в центре Донецка. По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, город подвергся обстрелу украинских войск. Очевидцы сообщают, что снаряды приземлялись недалеко от биологического факультета Донецкого национального университета.