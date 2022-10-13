Bloomberg: Intel сократит тысячи сотрудников

Корпорация Intel планирует значительное сокращение численности персонала, которое, вероятно, исчисляется тысячами. Это нужно, чтобы сократить расходы, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

О массовых увольнениях будет объявлено уже в этом месяце. Компания планирует сделать это примерно в то же время, когда будет опубликован отчет о прибылях и убытках за третий квартал, то есть 27 октября, пишет издание. По состоянию на июль у производителя чипов было 113 700 сотрудников.

По сообщениям источников, в некоторых подразделениях, в том числе в отделе продаж и маркетинга Intel, может быть сокращено около 20 процентов персонала. Intel столкнулась с резким падением спроса на процессоры для ПК. В июле компания предупредила, что продажи в 2022 году будут примерно на 11 миллиардов долларов ниже, чем планировалось. Аналитики прогнозируют падение выручки в третьем квартале примерно на 15 процентов.

Последние массовые увольнения в Intel произошли в 2016 году, когда было сокращено около 12 000 рабочих мест, или 11 процентов от общего числа. Как и многие компании технологической отрасли, Intel приостановила прием на работу в начале этого года, когда рыночные условия ухудшились и усилились опасения по поводу рецессии. При этом в этом году компания активно лоббировала законопроект о стимулировании производства чипов на сумму 52 миллиарда долларов, пообещав расширить свое производство в США.

Акции Intel рухнули более чем на 50 процентов в 2022 году, причем падение на 20 процентов произошло только за последний месяц.