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19:59, 13 октября 2022Экономика

Инфляция в Германии достигла рекордного уровня

Инфляция в Германии в сентябре достигла рекордных 10%
СюжетРост цен на продукты:

Фото: Martin Meissner / AP

Потребительские цены в Германии в сентябре выросли на 10 процентов в годовом выражении после увеличения на 7,9 процента месяцем ранее, сообщило Федеральное статистическое ведомство ФРГ. В месячном выражении в августе инфляция составила 0,3 процента, а в сентябре достигла уже 1,9 процента.

Причиной роста инфляции до рекордных уровней в первую очередь стало резкое удорожание энергоносителей, указал глава немецкого статистического ведомства Георг Тиль. В сентябре их стоимость увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 43,9 процента.

Однако все чаще наблюдается рост цен и на многие другие категории товаров, в том числе продукты питания, подчеркнул Тиль. В сентябре год к году они подорожали на 18,7 процента. «К этому следует добавить влияние на цены нарушенных в результате пандемии коронавируса цепочек поставок», — подчеркнули в ведомстве.

При этом при расчете роста потребительских цен, гармонизированных со стандартами Евросоюза, в сентябре инфляция в Германии составила 10,9 процента в годовом выражении и 2,2 процента в месячном.

Федеральное статистическое ведомство ФРГ прогнозировало достижение инфляции 10 процентов по итогам месяца еще 29 сентября. 30 сентября Евростат сообщил, что годовая инфляция в 19 странах еврозоны впервые в истории существования этого валютного объединения также составила 10 процентов.

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Данил Дмитриев
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