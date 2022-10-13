Полицейские изъяли миллион рублей у главврача военкомата Петербурга

У главврача военкомата Петербурга полиция проводит обыски по делу о взятках от призывников

Сотрудники полиции проводят обыски в частном доме главного врача военного комиссариата Петербурга Владимира Килимчука. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, силовики приехали в садоводство «Гранит» во Всеволожском районе, где живет в своем доме медик. У него нашли и изъяли один миллион рублей. После обысков полицейские увезли Килимчука на допрос. Также следственные действия проводятся в его служебном кабинете.

Обыски связаны с задержанием военкома Фрунзенского района Петербурга Александра Петрочука, обвиняемого в получении взяток от призывников. В Дзержинский районный суд поступило ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили «Ленте.ру» в объединенной пресс-службе судов города.

Из материалов следует, что Петрочук на должности начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу помогал уклоняться от армии. Призывники получали военные билеты с пометками «ограниченно годен к военной службе». Следствие установило пока один эпизод получения военкомом 200 тысяч рублей от мужчины, еще 50 тысяч получили два посредника.

Преступная схема с покупкой военных билетов была выявлена после проверки военнослужащих с категорией В, которая показала наличие у них одинаковых болезней.