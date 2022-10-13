Минобороны показало первое применение боеприпаса «Ланцет» против ВСУ

Минобороны опубликовало видео применения барражирующего боеприпаса «Ланцет» против ВСУ

Министерство обороны России опубликовало кадры применения барражирующего боеприпаса «Ланцет» по технике и бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео было показано во время ежедневного брифинга оборонного ведомства, кадры выложены в Telegram-канале Минобороны.

На кадрах видно группу солдат ВСУ — они стоят возле автомобиля и не слышат приближения боеприпаса. Снаряд попадает в автомобиль и взрывается. Части солдат удается укрыться в окопе.

Как утверждает РИА Новости, это — первый случай применения этого боеприпаса против ВСУ.

«Ланцет-3» оснащен оптико-электронным устройством, которое дает возможность оператору обнаружить цель и навести боеприпас. Также барражирующие боеприпасы позволяют отменять атаку.

Ранее Минобороны показало видео отражения «самоубийственной» атаки ВСУ в Херсонской области.