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08:30, 13 октября 2022Бывший СССР

Литва анонсировала передачу новой военной помощи Украине

LRT: Минобороны Литвы передаст Киеву самоходные минометы 120 мм и бронетехнику

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Литва анонсировала передачу новой военной помощи Киеву. Об этом говорится в заявлении министра обороны прибалтийской республики Арвидаса Анушаускаса, передает LRT.

«Мы передадим украинской армии зимнюю одежду и снаряжение, необходимое для зимы, выделим дополнительные средства на материальное обеспечение следующего года, предоставим [самоходные] 120-мм минометы на платформе 113, бронетехнику, тепловизоры, беспилотники, другую технику», — заявил глава ведомства.

Он также сказал, что прибалтийская республика продолжит обучение украинцев, поэтому к Рождеству ожидается обучение еще до 400 специалистов. По его словам, литовские инструкторы внесут вклад в международный инициативы по обучению.

Помимо этого, Анушаускас поблагодарил министра обороны США Ллойда Остина за лидерство в поддержании темпов помощи Украине.

Ранее шеф Пентагона заявил, что Украина нуждается в дополнительном пакете военной помощи. По его словам, Киеву особенно недостает средств дальнего огневого поражения, систем ПВО и артиллерии.

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Алевтина Запольская
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