Мобилизованный адвокат погиб в Донбассе

Мобилизованный адвокат из Петербурга Никифоров погиб 7 октября под Лисичанском

Адвокат из Санкт-Петербурга Андрей Никифоров, призванный участвовать в специальной военной операции (СВО) на Украине в рамках частичной мобилизации, погиб в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает РБК.

Гибель мужчины подтвердил президент Невской коллегии адвокатов Александр Зеленский. По его словам, Никифоров погиб 7 октября под Лисичанском. Подробности случившегося ему неизвестны. Он уточнил, что его коллега ушел на сборный пункт 24 сентября, спустя три дня после объявления о начале мобилизации.

Как сообщал боец спецподразделения «Ахмат» с позывным «Разведчик», военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют самодельные ударные дроны на лисичанском направлении в Донбассе. В ночь после референдума ВСУ нанесли удар Лисичанску четырьмя ракетами из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

13 октября российские власти впервые сообщили о гибели мобилизованных в ходе спецоперации. На Украине погибли пятеро мобилизованных из Челябинской области. Помимо этого, в учебных центрах уже погибли несколько мобилизованных: в Свердловской области умерло четверо новобранцев, один житель Снежинска умер в военном городке Екатеринбурга, до этого тела двух мобилизованных нашли в Новосибирском высшем военном командном училище.

