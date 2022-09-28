ВСУ нанесли удар по Лисичанску из РСЗО HIMARS в ночь после референдума

ВСУ в ночь после референдума нанесли удар четырьмя ракетами из РСЗО HIMARS по Лисичанску

Вооруженные силы Украины в ночь на среду, после референдума, нанесли удар по населенному пункту Лисичанск в Луганской народной республике (ЛНР) четырьмя ракетами из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом написало представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов в своем Telegram-канале.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 00.20 (совпадает с мск — ред.) по населенному пункту Лисичанск с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)», — указано в публикации. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, заявили в представительстве республики.

27 сентября были подведены итоги референдумов. Согласно окончательным результатам, в Донецкой народной республике (ДНР) за вхождение в состав России отдали свои голоса 99,23 процента избирателей, в ЛНР количество проголосовавших за составило 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента от всех избирателей. В Запорожской области присоединение к России одобрили 93,11 процента избирателей.