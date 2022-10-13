Стало известно о гибели мобилизованного чиновника московской мэрии на Украине

Журналист Лосева: на Украине погиб мобилизованный сотрудник мэрии Москвы Алексей Мартынов

На Украине погиб 28-летний начальник отдела в правительстве Москвы Алексей Мартынов. Об этом сообщила заместитель главного редактора телеканал RT Наталья Лосева в своем Telegram-канале.

По словам журналиста, ранее мужчина служил в Семеновском полку, но боевого опыта у него не было.

«Был отправлен на фронт практически через несколько дней. Погиб геройски 10 октября», — указала Лосева.

Ранее сообщалось о гибели мобилизованного адвоката из Санкт-Петербурга Андрея Никифорова в Луганской народной республике (ЛНР). Гибель мужчины подтвердил президент Невской коллегии адвокатов Александр Зеленский. По его словам, Никифоров погиб 7 октября под Лисичанском. Подробности случившегося ему неизвестны. Он уточнил, что его коллега ушел на сборный пункт 24 сентября, спустя три дня после объявления о начале мобилизации.