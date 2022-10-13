Украина назвала причину крушения МиГ-29

ГБР Украины заявило, что причиной крушения МиГ-29 стали обломки иранского дрона-камикадзе

Госбюро расследований Украины (ГБР) заявило, что в Telegram, что причиной крушения украинского МиГ-29 в Винницкой области стали обломки иранского дрона-камикадзе Shahed 136.

В ведомстве уточнили, что специалисты устанавливают обстоятельства падения военного самолета, которое произошло вечером 12 октября во время «воздушной тревоги». По предварительным данным, МиГ-29 выполнял задание по уничтожению беспилотников.

По одной из версий, обломки сбитого «вражеского беспилотника» зацепили кабину украинского самолета недалеко от поселка Турбов в Липовецком районе. Пилот истребителя катапультировался, позже был госпитализирован. Пострадавших среди мирных граждан нет.

Истребитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) МиГ-29 разбился вечером 12 октября под Винницей. Согласно заявлению командования воздушных сил, крушение произошло вследствие «неустановленных технических причин». По данным Telegram-канала «Военкоры русской весны», истребитель упал, когда пытался сбить дрон.