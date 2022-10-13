Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:23, 13 октября 2022Бывший СССР

Украина назвала причину крушения МиГ-29

ГБР Украины заявило, что причиной крушения МиГ-29 стали обломки иранского дрона-камикадзе

Фото: Александр Ермошенко / AP

Госбюро расследований Украины (ГБР) заявило, что в Telegram, что причиной крушения украинского МиГ-29 в Винницкой области стали обломки иранского дрона-камикадзе Shahed 136.

В ведомстве уточнили, что специалисты устанавливают обстоятельства падения военного самолета, которое произошло вечером 12 октября во время «воздушной тревоги». По предварительным данным, МиГ-29 выполнял задание по уничтожению беспилотников.

По одной из версий, обломки сбитого «вражеского беспилотника» зацепили кабину украинского самолета недалеко от поселка Турбов в Липовецком районе. Пилот истребителя катапультировался, позже был госпитализирован. Пострадавших среди мирных граждан нет.

Истребитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) МиГ-29 разбился вечером 12 октября под Винницей. Согласно заявлению командования воздушных сил, крушение произошло вследствие «неустановленных технических причин». По данным Telegram-канала «Военкоры русской весны», истребитель упал, когда пытался сбить дрон.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В приграничном российском регионе после обстрела ВСУ взорвался склад боеприпасов
Миллер оценил состояние поврежденных ниток «Северных потоков»
Эксперт рассказал об опасности популярного чистящего средства
Назван безопасный маршрут транзита газа из России
Тепляковы попросили декана МГУ вернуть им деньги
Раскрыта попытка украинского ГУР совершить теракт у школы в Мелитополе
Владельцы «Манчестер Юнайтед» назвали сумму для продажи клуба
Новак заявил о сокращении мировых инвестиций в нефтегазовую отрасль
Роскомнадзор опроверг информацию о восстановлении доступа к Instagram
Чиновники из 30 стран обсудят санкции против России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.