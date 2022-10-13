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13:35, 13 октября 2022Бывший СССР

В Киргизии сообщили о переносе учений ОДКБ

Секретарь Совбеза Киргизии сообщил о переносе учений ОДКБ на более поздний срок

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Запланированные в Киргизии учения «Нерушимое братство — 2022» Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) перенесены. Об этом сообщил секретарь Совбеза страны Марат Иманкулов, передает ТАСС.

«Мы их перенесли на более поздний срок. Подготовка к ним была 99,9 процентов. После отмены учений в соцсетях пишут, что тем самым мы отвергаем ОДКБ. Ничего подобного. ОДКБ нам очень нужна. Она дает полную гарантию от террористических угроз и отвечает интересам национальной безопасности нашей страны», — заявил он.

По его словам, «некоторые силы» в соцсетях стремятся столкнуть Киргизию с членами организации. Тем не менее, как заметил Иманкулов, у них ничего не выйдет. Он объяснил, что у страны нет никаких противоречий с другими участницами ОДКБ.

Ранее вице-премьер страны Эдиль Байсалов объяснил отмену учений организации. По его словам, это связано с недавними боестолкновениями на киргизско-таджикской границе. По его словам, Бишкек обеспокоен тем, что решение страны неправильно интерпретируется.

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Алевтина Запольская
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