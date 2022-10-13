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12:12, 13 октября 2022Мир

В США объяснили сложности с поставками Украине систем ПВО

WP: США затрудняются поставлять Украине ПВО из-за нехватки электронных компонентов

Фото: Murad Sezer / Reuters

США испытывают проблемы с поставкой Украине систем противовоздушной обороны (ПВО) из-за нехватки нужного оборудования. Об этом пишет американская газета The Washington Post (WP).

Сложность с поставками возникает из-за нехватки чувствительных электронных компонентов. Как объясняет издание, Вашингтон обладает запасами, однако их большая часть хранится вне Соединенных Штатов. Так, США хранят оборудование на Ближнем Востоке и в некоторых европейских странах.

Ранее сообщалось, что Пентагон поставит украинской армии зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS. Уточняется, что Киев получит две батареи ЗРК: восемь пусковых установок, командный пункт и радар в каждой.

В то же время стало известно, что Израиль отказался поставлять Украине элементы системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» (Iron Dome). Тель-Авив взял курс на поддержание стратегических отношений с Россией в Сирии и других горячих точках.

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Варвара Кошечкина
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