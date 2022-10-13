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12:15, 13 октября 2022Мир

Супругу Карла III захотели лишить короны

Супругу Карла III могут короновать без короны с «Кохинором» из-за разногласий с Индией

Фото: Frank Sorge / Globallookpress.com

Букингемский дворец, вероятно, пересмотрит планы по использованию короны королевы-матери с одним из самых известных в мире бриллиантов «Кохинор» во время коронации супруги короля Карла III Камиллы, так как это может вызвать воспоминания о колониальном прошлом Великобритании. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, в правящей партии Индии заявили, что выбор надеть корону с этим камнем вызовет «болезненные воспоминания колониального прошлого» и перенесет индийцев «обратно в дни правления Британской империи в Индии».

В свою очередь, Карл III считает необходимым пересмотреть некоторые детали коронации и хочет, чтобы церемония отображала не только традиции английской монархии, но и современные ценности.

Бриллиант «Кохинор», относящийся к сокровищам английской короны, первоначально принадлежал древнеиндийскому герою Викрамадитье (56 до н. э.).

Ранее в Букингемском дворце назвали «чистой спекуляцией» информацию о том, что коронация короля Великобритании Карла III состоится 3 июня следующего года.

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Татьяна Антоненко
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