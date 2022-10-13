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17:53, 13 октября 2022Мир

Резолюцию с обвинениями российских партий в терроризме одобрили

Парламентская ассамблея Совета Европы обвинила российские партии в терроризме
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: Council of Europe / Globallookpress.com

Парламентская ассамблея Совета Европы в процессе заседания единогласно одобрила резолюцию, в которой российские политические партии обвиняются в «пособничестве терроризму». Об этом пишет РИА Новости.

В итоговом тексте резолюции российские партии обвинили в принятии нелегальных решений, которые «посягают на суверенитет и территориальную целостность Украины и других стран, организаций, способствующих терроризму».

Также в рамках резолюции предложили создать специальный международный трибунал для расследования действий России на Украине.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, в которой не признавались референдумы, прошедшие в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

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Татьяна Антоненко
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