Росгвардия задержала пособника ВСУ в Запорожье

Росгвардия заявила о задержании в Запорожье пособника ВСУ за передачу данных о ВС России

Росгвардия пресекла преступную деятельность жителя Запорожской области, который передавал Вооруженным силам Украины (ВСУ) и Службе безопасности Украины (СБУ) сведения о военнослужащих и боевой технике российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства и предоставили видео с признанием мужчины.

Задержанный рассказал на допросе, что на протяжении нескольких месяцев по заданию украинской разведки собирал информацию о российских войсках, объектах гражданской инфраструктуры и

обстановке в населенном пункте.

На кадрах мужчина говорит, что из-за материальных проблем стал сотрудничать с СБУ. Он передавал сведения, которые интересовали украинскую сторону.

По словам мужчины, куратор из СБУ заплатил ему лишь один раз, он сотрудничал из страха за свою жизнь.