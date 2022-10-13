Два украинских самолета упали в Полтавской области

РБК-Украина: в Полтавской области упали два украинских самолета

Два украинских самолета упали в Полтавской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской областной военной администрации (ОВА) Дмитрия Лунина.

По его словам, самолеты упали в Шишацкой общине. В результате происшествия никто из гражданского населения не пострадал.

Другие подробности инцидента пока не разглашаются.

Ранее сообщалось, что под Винницей разбился истребитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) МиГ-29. Летчику удалось успешно катапультироваться.