Два украинских самолета упали в Полтавской области
РБК-Украина: в Полтавской области упали два украинских самолета
Два украинских самолета упали в Полтавской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской областной военной администрации (ОВА) Дмитрия Лунина.
По его словам, самолеты упали в Шишацкой общине. В результате происшествия никто из гражданского населения не пострадал.
Другие подробности инцидента пока не разглашаются.
Ранее сообщалось, что под Винницей разбился истребитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) МиГ-29. Летчику удалось успешно катапультироваться.