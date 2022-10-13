На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

«Страна.ua»: на всей территории Украины объявлена воздушная тревога

На территории всей Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Издание прикрепило к публикации карту страны, на которой показано, что во всех регионах действует воздушная тревога.

Другие подробности пока не разглашаются.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался сесть за стол переговоров с главой России Владимиром Путиным. По словам украинского политика, Киев не может использовать дипломатию в отношении Москвы.