На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
«Страна.ua»: на всей территории Украины объявлена воздушная тревога
На территории всей Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».
Издание прикрепило к публикации карту страны, на которой показано, что во всех регионах действует воздушная тревога.
Другие подробности пока не разглашаются.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался сесть за стол переговоров с главой России Владимиром Путиным. По словам украинского политика, Киев не может использовать дипломатию в отношении Москвы.