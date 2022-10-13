В Кремле высказались об идее Эрдогана провести пятистороннюю встречу по Украине

В Кремле заявили, что не слышали об идее Эрдогана провести встречу по Украине

В Кремле не слышали об идее президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провести пятистороннюю встречу по Украине с участием России, США, Франции, Германии и Великобритании. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости.

«Я не знаю, это Эрдоган предложил или кто. Потому что мы видели это только в газетах. Из уст Эрдогана такой вариант мы никогда не слышали», — рассказал Ушаков.

Ушаков добавил, что по дипломатическим каналам такого предложения также не поступало.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время переговоров Владимира Путина и Эрдогана тема Украины не обсуждалась.