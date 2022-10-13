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15:23, 13 октября 2022Мир

В Кремле высказались об обсуждении Путиным и Эрдоганом Украины

Дмитрий Песков опроверг обсуждение Путиным и Эрдоганом темы Украины

Фото: Вячеслав Прокофьев / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и глава Турции Тайип Эрдоган не обсуждали тему Украины на переговорах. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Нет, не обсуждалась», — ответил Песков на соответствующий вопрос. При этом Песков отметил, что два президента долго общались тет-а-тет.

По словам представителя Кремля, Путин и Эрдоган обсуждали создание газового хаба в Турции, зерновую сделку и поступление продукции в беднейшие страны мира.

Ранее политолог Станислав Бышок заявил, что Эрдоган — это один из немногих политиков, к которому прислушивается президент России Владимир Путин и с которым российский лидер регулярно общается. Политолог отметил, что Эрдогану под силу подтолкнуть Россию и Украину к прекращению огня на Украине.

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Валерий Розенберг
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