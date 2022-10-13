В Кремле высказались об обсуждении Путиным и Эрдоганом Украины

Дмитрий Песков опроверг обсуждение Путиным и Эрдоганом темы Украины

Президент России Владимир Путин и глава Турции Тайип Эрдоган не обсуждали тему Украины на переговорах. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Нет, не обсуждалась», — ответил Песков на соответствующий вопрос. При этом Песков отметил, что два президента долго общались тет-а-тет.

По словам представителя Кремля, Путин и Эрдоган обсуждали создание газового хаба в Турции, зерновую сделку и поступление продукции в беднейшие страны мира.

Ранее политолог Станислав Бышок заявил, что Эрдоган — это один из немногих политиков, к которому прислушивается президент России Владимир Путин и с которым российский лидер регулярно общается. Политолог отметил, что Эрдогану под силу подтолкнуть Россию и Украину к прекращению огня на Украине.