В Белоруссии рассказали о фейках украинской разведки

Председатель КГБ Белоруссии Тертель заявил, что разочаровался работой украинской разведки

Председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель рассказал о фейках украинской разведки и выразил разочарование ее работой. Его слова передает «Sputnik Беларусь».

«В качестве примера: сейчас есть много информации со ссылкой на разведку Украины о том, что у нас чуть ли не находятся серьезные группировки вооруженных сил возле государственной границы, что у нас иранские дроны, что у нас готовятся удары чуть ли не по территории Украины. Это абсолютный фейк. Я, честно говоря, разочарован в оценках украинской разведки», — заявил он.

По словам Тертеля, профессионализм «зарубежных коллег» вызывает сомнения, если это действительно их выводы. Он подчеркнул, что за фейковой информацией стоят интересы структур Запада. Также, как утверждает председатель КГБ, Запад совершает попытки открыть второй фронт для отвлечения ресурсов России на решение других задач.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин признал наличие прямых угроз военной безопасности страны. Главным вызовом он назвал опасность использования против республики войск, развернутых у ее границ.