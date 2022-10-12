В Белоруссии заявили об угрозах военной безопасности республики

Министр обороны Белоруссии Хренин признал наличие угроз военной безопасности республики

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин признал наличие прямых угроз военной безопасности республики. Об этом он высказался в ходе встречи с коллективом Белорусского автомобильного завода, передает «Sputnik Беларусь».

Основным вызовом военной безопасности страны глава ведомства назвал опасность использования против Белоруссии войск, развернутых у ее границ. При этом он указал на беспрецедентное наращивание присутствия воинских формирований США и НАТО в восточноевропейском регионе.

Ранее в Министерстве обороны Белоруссии сообщили о проведении проверки Вооруженных сил республики. В ведомстве уточнили, что в ходе запланированных мероприятий воинские части и подразделения отработают приведение в боевую готовность, совершение марша и развертывание в назначенных районах с выполнением учебно-боевых задач.