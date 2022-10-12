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17:49, 12 октября 2022Бывший СССР

В Белоруссии заявили об угрозах военной безопасности республики

Министр обороны Белоруссии Хренин признал наличие угроз военной безопасности республики

Фото: Виктор Хренин / РИА Новости

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин признал наличие прямых угроз военной безопасности республики. Об этом он высказался в ходе встречи с коллективом Белорусского автомобильного завода, передает «Sputnik Беларусь».

Основным вызовом военной безопасности страны глава ведомства назвал опасность использования против Белоруссии войск, развернутых у ее границ. При этом он указал на беспрецедентное наращивание присутствия воинских формирований США и НАТО в восточноевропейском регионе.

Ранее в Министерстве обороны Белоруссии сообщили о проведении проверки Вооруженных сил республики. В ведомстве уточнили, что в ходе запланированных мероприятий воинские части и подразделения отработают приведение в боевую готовность, совершение марша и развертывание в назначенных районах с выполнением учебно-боевых задач.

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Алевтина Запольская
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