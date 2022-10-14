Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:02, 14 октября 2022Мир

Путин намекнул на выход России из продуктовой сделки из-за Крымского моста

Путин намекнул, что Россия может выйти из зерновой сделки из-за взрыва на Крымском мосту
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Работа гуманитарных коридоров в Черном море может оказаться под вопросом, если окажется, что через них доставили взрывчатку, использованную для взрыва на Крымском мосту. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в Астане, цитату приводит ТАСС.

Он напомнил, что, по данным ФСБ, взрывчатое вещество было отправлено морем из Одессы. Впрочем, пока неясно, делали ли это по зерновому коридору. «Если гумкоридоры для поставки зерна для беднейших стран — хотя оно туда и не идет, но под этим предлогом была организована эта работа — используются для совершения террористических актов, это поставит под вопрос функционирование коридоров», — сказал Путин.

Таким образом президент, вероятно, намекнул на возможный выход России из продуктовой сделки, заключенной с участием Украины, Турции и ООН. Соглашение позволяет вывозить из трех украинских портов зерно, заблокированное из-за военных действий.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Путин назвал сроки завершения частичной мобилизации
На Украине предложили ввести потолок на российскую нефть в 10-20 долларов
Стало известно об очередном обстреле российского села со стороны Украины
Российскому ведущему стало плохо в прямом эфире
В программе Мясникова назвали три ошибки женщин
Отдыхающих в Германии туристов заставили доплачивать за свет и отопление
Евросоюз направит миссию в Армению
В США рассказали о влиянии санкций на выпуск оружия в России
Сшитое за несколько часов до свадьбы платье невесты удивило пользователей сети
Министром финансов Великобритании назначили бывшего главу МИД страны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.