Путин намекнул на выход России из продуктовой сделки из-за Крымского моста

Путин намекнул, что Россия может выйти из зерновой сделки из-за взрыва на Крымском мосту

Работа гуманитарных коридоров в Черном море может оказаться под вопросом, если окажется, что через них доставили взрывчатку, использованную для взрыва на Крымском мосту. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в Астане, цитату приводит ТАСС.

Он напомнил, что, по данным ФСБ, взрывчатое вещество было отправлено морем из Одессы. Впрочем, пока неясно, делали ли это по зерновому коридору. «Если гумкоридоры для поставки зерна для беднейших стран — хотя оно туда и не идет, но под этим предлогом была организована эта работа — используются для совершения террористических актов, это поставит под вопрос функционирование коридоров», — сказал Путин.

Таким образом президент, вероятно, намекнул на возможный выход России из продуктовой сделки, заключенной с участием Украины, Турции и ООН. Соглашение позволяет вывозить из трех украинских портов зерно, заблокированное из-за военных действий.