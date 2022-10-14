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15:51, 14 октября 2022Экономика

В России снизился средний размер автокредита

По итогам сентября средний размер автокредита в России снизился на 17 процентов

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По итогам сентября 2022 года средний размер автокредита снизился до 1,15 миллиона рублей, это на 17 процентов меньше показателя за февраль. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Представители банков полагают, что в октябре автозакредитованность заемщиков упадет еще больше, поскольку новых автомобилей в продаже в России практически нет, люди не хотят пересаживаться на авто с пробегом. Более того, в нынешних условиях покупка машины для многих стала не первостепенной задачей.

Ранее в октябре газета «Ведомости» писала, что с января по сентябрь 2022 года в России было продано на 420,1 тысячи легковых автомобилей с пробегом меньше, чем в аналогичный период 2021-го — падение составило 10 процентов, до 3,94 миллиона машин.

По итогам трех кварталов текущего года в стране стали хуже продаваться и иномарки, и автомобили отечественного производства: 2,79 миллиона и 1,15 миллиона соответственно. Спад продаж автомобилей иностранного производства, которые занимают большую часть вторичного рынка, составил 10 процентов, а отечественных автомобилей с пробегом — восемь процентов.

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Платон Щукин
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