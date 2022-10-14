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20:01, 14 октября 2022Экономика

Стал известен покупатель Avito

Kismet Capital Group приобретет 100% доли в Avito

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Инвестиционная компания Kismet Capital Group объявляет о заключении соглашения о приобретении 100 процентов крупнейшей онлайн-платформы объявлений Avito у южноафриканского холдинга Naspers. Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний, копия материала есть в распоряжении «Ленты.ру».

Известно, что сумма сделки составит порядка 151 миллиарда рублей, в настоящее время соглашение уже находится на финальной стадии. Kismet Capital Group уже получила разрешение от правительственной комиссии и Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Иными словами, Avito полностью перейдет под контроль нового собственника и продолжит свою работу как независимая частная российская IT-компания. Управлять компанией продолжит действующая команда топ-менеджмента Avito во главе с генеральным директором Владимиром Правдивым. «Avito — классифайд номер один в мире и одна из лидирующих IT-платформ в России с уникальной культурой и командой, развивающей массовый и удобный сервис для каждого российского пользователя. Я рад, что новый акционер обладает большим опытом в нашей индустрии. При этом мы остаемся независимой российской IT-компанией и продолжим свое активное развитие. Впереди у нас большая работа по запуску новых продуктов и технологий, усилению наших лидерских позиций и реализации нашей амбициозной стратегии роста. Уверен, что мы будем прекрасно реализовывать ее в партнерстве с командой Kismet», — сказал он.

Как сказал основатель Kismet Capital Group Иван Таврин, компания рассматривает Avito как стратегический актив. В самой компании сообщили, что количество активных объявлений на платформе достигает 122 миллионов, а годовая аудитория — более 90 миллионов пользователей.

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Платон Щукин
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