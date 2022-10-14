Россиян предупредили о наиболее коварных уловках кибермошенников

Глава «Иннотеха» Харитонов предупредил о росте киберугроз на основе социальной инженерии

Россияне все чаще сталкиваются с киберугрозами, в основе которых лежит использование социальной инженерии. Об этом «Ленте.ру» рассказал генеральный директор группы «Иннотех» Дмитрий Харитонов, который также предупредил жителей страны о наиболее коварных уловках кибермошенников.

«В текущих условиях угрозы с использованием социальной инженерии становятся все более изощренными. Этому способствует большое количество источников информации, которые дезориентируют человека в информационном пространстве, а также обостренная геополитическая ситуация, создающая благоприятные условия для воздействия на людей», — констатировал глава «Иннотеха».

Харитонов отметил, что именно по этой причине растет популярность рассылок по электронной почте и в мессенджерах сообщений с кричащими заголовками, содержащими, например, оценку геополитической или экономической ситуации в стране. К таким сообщениям нередко прикреплены ссылки, при переходе по которым пользователь рискует стать жертвой кибермошенника.

«Излюбленный преступниками способ вызвать интерес у жертвы — заманить ее большим количеством информации, якобы полученной сложными путями, например, с помощью инсайдера или в результате взлома. Такая тактика нацелена не на технические защитные решения, а на психологические особенности человека — любопытство и страх неопределенности», — отметил Харитонов.

Он также напомнил, что одной из наиболее серьезных угроз, нацеленных именно на россиян, стали вредоносные приложения для смартфонов, размещенные под видом банковского ПО. Харитонов уточнил, что катализатором роста этого направления деятельности мошенников стало удаление из официальных магазинов GooglePlay и AppStore приложений российских банков.

Тем временем эксперты по кибербезопасности спрогнозировали увеличение количества хакерских атак на российские компании в 2023 году на 50 процентов. При этом количество фишинговых атак может вырасти более чем на 15 процентов.